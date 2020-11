Wie beim Wolf hat auch bei der Rückkehr des europäischen Luchses nach Deutschland bei den meisten Menschen ein Umdenken ausgelöst. Bis 1900 hatte man den Luchs in Deutschland als "Jagdschädling" und wegen seines Pelzes ausgerottet. Doch inzwischen hat er seinen Weg zurückgefunden.

Anders als der Wolf wird er als "Gesunheitspolizei", die sich um kranke und schwache Beutetiere "kümmert", eher toleriert. Dennoch verläuft die Rückkehr eher schleppend.

Im Jahr 2000 hat man im Harz Gehegeluchse ausgewildert. Von dort aus sind einige Tiere bis nach Nordhessen und evtl. bis in die Eifel gewandert.

Den Pfälzer Wald eroberten Tiere aus den Vogesen. Von Slowenien und der Schweiz zog es Luchse in den deutschen Alpenraum und den Südschwarzwald. Der Bayerische Wald wurde von Böhmen aus "besetzt".

Einem Luchs in freier Wildbahn zu begegnen ist noch unwahrscheinlicher als eine Wolfsbegegnung.

Auch hier ermöglicht es der Naturwildpark Granat, unmittelbarer an die Tiere, die in einem 3600 Quadratmeter naturnahen Freigehege gehalten werden, heranzukommen.

Ein Besuch des Naturwilparks lohnt sich auf jeden Fall, da man hier einen besseren Kontakt zu den meisten Tieren hat als in anderen Tierparks.

