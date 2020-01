Einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen. Dafür muss man oft gar nicht in die Ferne fliegen. Bei uns in Essen bietet zum Beispiel der 55 ha große Schlosspark Borbeck hinreichend Natuerlebnisse, die einen im Hier und Jetzt eintauchen lassen.

Der Park hat hinsichtlich Flora und Fauna einige Besonderheiten zu bieten: Zum Beispiel den zwei Meter hohen Riesen-Schachtelhalm oder die Gebirgsstelze. Im Quellbereich des Schlossbaches findet man den Alpenstrudelwurm, der für die exzellente Wasserqualität steht.

Aber es müssen ja nicht immer die Raritäten sein, denen man hinterherjagt

: Ein Zaunkönig, der im Maulwurfshaufen wühlt, ein Rotkehlchen, das die vom Eichhörnchen zurückgelassene Nuss verspeist, der Buntspecht, der sich an einem Futterring erfreut, Rohrkolben, Schilf und Röhrichte; dazu der alte und größtenteils naturbelassene Baumbestand. Es gibt so viel zu entdecken, dass sich auch im Winter ein ausgedehnter Spaziergang lohnt,