Hausbesitzer und Anwohner der Lise-Meitner-Straße in Essen-Frohnhausen sind sauer: Seit im Jahr 2018 die Stadtwerke Essen Kanalbauarbeiten in der Straße durchführten, ist nichts mehr wie vorher.

„Seit Jahrzehnten wohnen wir nun schon hier“ erzählt Winfried Lettau, der in dieser Straße groß geworden ist. „Doch leider mussten wir im Jahr 2018 mit ansehen, wie unsere Bäume in den Beeten vor den Häusern und unsere liebevoll gepflegten Pflanzen entfernt werden mussten.“ Ein Jahr lang mussten Winfried Lettau und alle seine Nachbarn Lärm, Einschränkungen und Umwege in Kauf nehmen.

Kanalarbeiten sind seit Ende 2018 beendet

„Bei allem Verständnis für die notwendige Baumaßnahme sind alle Anwohner und wir uns einig, dass die 11 Beete in dieser Straße nun endlich wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden sollten“ so Konny Lettau. Denn zu Beginn der Baumaßnahme wurde versprochen am Ende neue Bäume zu pflanzen.

Vehemente Nachfragen führen ins Leere

Eine Reihe von Versuchen die Gründe der Verzögerung zu erfahren, ließen das Ehepaar Lettau immer verständnisloser werden. „Durch den Bauführer der Stadtwerke Essen erfuhr ich, dass Grün und Gruga die Bepflanzung neuer Bäume durchführen wird“ sagt Winfried Lettau. „Bei mehreren Nachfragen dort, wurden mir immer wieder neue Gründe genannt, die der Inordnungbringung im Wege standen“. Doch eine Verzögerung durch eine erneute Ausschreibung, noch fehlende finanzielle Mittel klingen für das Ehepaar Lettau glaubwürdig. Über eine kürzlich erteilte telefonische Zusage zur Bepflanzung durch Grün und Gruga können sich die Lettaus nicht freuen, denn ein Termin dafür steht noch in den Sternen!

Verwahrloste Flächen vor den Häusern

Seit Anfang 2019 befindet sich in den ehemals Beeten Bauschutt, Müll, Hundekot, alles andere als ein gepflegtes Erscheinungsbild, was nicht zuletzt Ungeziefer anzieht.

Es reicht – Im Krupp-Park sollen 11.000 Bäume gepflanzt werden – hier ist die Rede von nur 11 (!) Bäumen für die Lise-Meitner-Straße

„Wir haben viele Jahre das Beet vor unserem Haus auf eigene Kosten bepflanzt und gepflegt. Das würden wir gerne auch weiter tun, doch bevor Grün und Gruga keine neuen Bäume pflanzt, ist dies nicht möglich“ schimpft Konny Lettau. Das Frühjahr 2020 steht in den Startlöchern: bleibt für die Anwohner der Lise-Meitner-Straße am Rande des neu entstehenden Krupp-Parkes nur die Hoffnung, dass ihr relativ kleines, aber enorm wichtiges Problem bald beseitigt wird. Das Ehepaar Lettau verspricht jedenfalls am Ball zu bleiben.