Da ich seit Jahren den Grugapark nicht mehr besucht hatte, war ich gespannt, welche Tiere ich dort antreffen würde. In meiner Jugend wurden in der Gruga sogar Seehunde und Pinguine gehalten. Inzwischen interessiere ich mich hauptsächlich für die Vogelwelt,

Am Ende des schönen Ausflugs war ich über die Fotoausbeute selbst überrascht.

Sehr beeindruckend fand ich den Karpartenuhu mit seinen eindringlichen roten Augen, deren große Pupillen ihn als Nachtjäger ausweisen. In der Voliere gleich daneben werden die Uhus gehalten - mit ca. 2,5 kg unsere größte Eulenart- bei der ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, sie auch einmal in freier Wildbahn anzutreffen.

In der Freiflugvoliere zeigten die Kronenkraniche keinerlei Scheu und kamen furchtlos zu Portraitaufnahmen auf mich zu. Der Seidenreiher, den man schon einmal am Niederrhein und der Lippe antreffen kann, ist dort ebenso zu sehen wie 2 Flamingoarten. .Außerdem kann man dort Ibisse sowie Nacht- und Kuhreiher bewundern.

Mit der Fotoausbeute war ich schon mehr als zufrieden, als ich an einem Seerosenteich noch verschiedene Libellenarten, eine Rotwangenschildkröte und jede Menge Wasserfrösche entdeckte.

Ich denke nicht, dass der Grugapark noch einmal Jahre auf meinen nächsten Besuch warten muss.