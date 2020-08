Die Taube gilt als Symbol des Sanftmuts und des Friedens.Den Ursprung hat diese Symbolik einerseits in der Erzählung des Alten Testaments, wo eine von Noah ausgesendete Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel zur Arche zurückkehrt und das Ende der Flut ankündigt. Picasso hat mit seinem weltberühmten Bild den Vogel zum Kennzeichen der Friedensbewegung gemacht.

Der zweite Grund für die Taube als Symbol des Sanftmuts und der Friedfertigkeit wurde im Mittelalter gelegt. In dieser Zeit galt die Galle als eine Flüssigkeit, die aggressiv macht. Da Tauben keine Gallenblase besitzen, müssen sie im Umkehrschluss also friedlich sein.

Biologisch lässt sich die Friedfertigkeit der Taube dagegen nicht belegen. Eine Straßentaube ist im Jahr in ca. 2000 Kämpfe verwickelt.

Von der Intensität der innerartlichen Aggressivität der Ringeltaube konnte ich mich auf der Berliner Brücke überzeugen, wo ich eigentlich die Szenerie des Westbahnhofs und der City im Bild festhalten wollte.

Die beiden Kontrahenten zeigten das volle Repertoire ihres Aggressionsverhaltens und beließen es nicht nur beim Drohen. Solche Gewalttätigkeiten, wie sie diese beiden Vertreter an den Tag legten, sind jedoch eher die Ausnahme,.

Das Drohen äußert sich dadurch, dass der Vogel aufrecht steht, seinen Hals streckt, die Rückenfedern sträubt und die Flügelspitzen etwas anhebt. Bei der Beschwichtigung wird der Kopf gesenkt und die Schwanzfedern gleichzeitig aufrichtet. Solche Auseinandersetzungen können 1-2 Stunden dauern. Eindringlinge in ein Revier fliehen in der Regel jedoch schnell. Manchmal kommt es- wie bei der beobachteten Auseinandersetzung- jedoch zu hartnäckigen Verfolgungen.

Da sich die Rangeleien etwa fünf Meter vor uns auf einem Strommast und den Hochspannungsleitungen abspielten, konnten wir die Auseinandersetzung von der Brücke aus "auf Augenhöhe" festhalten.