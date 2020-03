..schwebt der Große Wollschweber ab März z. Bsp. vor Weidenblüten. Ich erwischte ihn bei einem Sonnenbad am Fuße eines Baumes und dachte wegen der pelzigen Behaarung zunächst an eine Hummel. Dabei sieht man eigentlich sofort, dass es sich um einen Zweiflügler, also eine Fliege,handelt.

Selbst in der Ruheposition ist der lange Rüssel mit dem er schwebend aus den Blüten Nektar saugt, ausgefahren. Später werden die Weibchen dann ihre Eier bevorzugt vor den Eingängen von Wildbienen 'abwerfen', wo die Larven sich dann zunächst von deren Vorräten und anschließend von den Larven der Wildbienen ernähren. Die fertigen Insekten des Großen Wollschwebers ernähren sich aber von Nektar und helfen so bei der Bestäubung der Pflanzen.