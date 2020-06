Im Herbst letzten Jahres, als die letzten Gebäude des ehemaligen Güterbahnhofs Essen-West abgerissen wurden und die dort lebenden Hausrotschwänze in ihr Winterquartier im Mittelmeerraum abzogen, machte ich mir Sorgen, ob ich sie dieses Jahr wiedersehen würde; zumal das Gelände jetzt von der Bundesbahn als Lagerstätte ihrer Baumaterialien für die Streckensanierung genutzt wird.

Doch ich hatte die Hausrotschwänze wohl in doppelter Weise unterschätzt. Zum einen sind sie extrem brutortstreu und zum anderen sind sie wenig empfindlich gegenüber Störungen. Man findet sie deshalb häufiger in Industriegebieten, wo es unversiegelte Flächen gibt.

Bei näherem Hinsehen erweist sich das Gelände immer noch als ideal für ihre Lebensweise.

Auch wenn sie als ehemalige Felsenbrüter die alten Schuppen der Bahn nicht mehr als Kunstfelsen nutzen können, bietet der etwa 10 bis 15 Meter schmale Streifen zwischen den Gleisen und der Schallschutzmauer immer noch die offenen Flächen, die die Hausrotschwänze für ihre Insektenjagd benötigen. Die Betonbauteile werden offensichtlich als Ansitzwarten genutzt. Die bewachsene Schallschutzmauer selbst dient ihnen als Rückzugsort, Nahrungsgrund und an beschädigten Stellen wohl auch als geeigneter Ort für den Nestbau. Die Bauarbeiten scheinen die Hausrotschwänze wenig zu stören.

Froh darüber, dass sie zurückgekehrt sind, konnte ich bereits die Jungtiere der ersten von hoffentlich zwei Bruten bei ihren noch unsicheren Ausflügen beobachten. Die jungen Hausrotschwänze kann man auch auf der anderen Seite der Schallschutzmauer entdecken, wo sie sich bis in die Gärten der Neubausiedlung vorwagen.