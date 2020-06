"Schade ist es, dass der Tag der älteren Generation am Mittwoch, den 16. September 2020 nicht stattfindet", so Bernd Schlieper (EBB-FW) Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt. Die Absage wurde vom Seniorenbeiratsvorstand und der Verwaltung getroffen. Der Hintergund ist, die Corona-Pandemie. Die gesundheitlichen Risiken sind für die beteiligten Aktiven und Besucher zu groß und sollen somit ausgeschlossen werden.

Die Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren von allen Besucherinnen und Besucher viel Zuspruch erhalten hat und jetzt nicht stattfindet, ist bedauerlich, der Schutz der Gesundheit aller muss aber im Vordergrund stehen.

"Ich hoffe, so Bernd Schlieper, dass im nächsten Jahr der beliebte Tag der der älteren Generation ohne Komplikationen stattfinden kann".