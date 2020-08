Freie Demokraten hoffen auf Neuauflage im nächsten Jahr

Das Benefiz-Dartturnier um den Dr. Niemeyer-Pokal, das im letzten Jahr seine erfolgreiche Premiere feiern durfte, wird in diesem Jahr nicht stattfinden können. Dies hat der Ortsvorstand der FDP Essen-West nunmehr verkündet. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen aber wegen der derzeitigen Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie keine Möglichkeit, dieses Event in diesem Jahr noch stattfinden zu lassen“, erklärt Martin Weber, Ortsvorsitzender der hiesigen FDP. „Eine Fortsetzung nach der Premiere im letzten Jahr, bei der sich 10 Teams aus Politik, Unternehmen und Vereinen sportlich gemessen haben und bei der am Ende der Essener Chancen e.V. den Sieg erringen konnte, ist aber angestrebt und wir setzen auf eine Durchführung in 2021.“ Das Benefiz-Event, bei dem 2019 Spenden über 500,- Euro gesammelt wurden, soll dem Bekunden der Liberalen nach dann noch größer geplant werden.