Die Ideen der Rektorin Hannelore Herz-Höhnke sind so ausgefallen, dass die Grundschule wieder seit Wochen auffällt in Corona-Zeiten. Die „Bürgerin des Ruhrgebiets 2019“ hat für Schüler ein Hygienekonzept entwickelt, besprochen mit dem Lehrerteam, echt clean! Einfach – doch super sensationell!

Eimertragen seit Anfang Mai!

„Denn nur mit verschärften, neuen Hygienebedingungen werden wir es gemeinsam schaffen, das Schul-Leben sicher anzufahren. Voraussetzung ist auch, dass sich die Eltern mit dem Thema ernsthaft befassen. Denn das Händewaschen und die Körperpflege sind die wichtigsten Kriterien, um eine Infektion möglichst zu vermeiden.“

Jetzt der Clou!

Zur Reinigung der Hände und zum Toilettengang benötigt jedes Kind sofort einen eigenen Behälter, in dem die eigene Seife (im Seifenspender), ein frisches kleines Handtuch (täglich) zum Abtrocknen und „zum Abrocken“ (abgerolltes) Toilettenpapier liegt.

Der Hammer – das Hygienekonzept

Es gehört wie das Frühstück, das Etui, der Tornister zum täglichen Schulgang. Moment! Nach der Schule bleibt der Eimer nicht in der Schule… Nein, Tornister, Eimer werden stolz nach Hause getragen. Das Handtuch täglich neu und gewaschen im Eimer für den nächsten Tag mitgegeben. Seife, Klopapier neu aufgefüllt. Manche Kinder haben auch Desinfektionstücher dabei oder eigenes Desinfektions-Spray.

Ja ein 5-Liter Eimer mit Inhalt gehört am Körper wie der Tornister zum Schulgang. Das I-Tüpfelchen: Der Eimer muss beschriftet sein mit dem Namen und der Klasse des Kindes.Ist das nicht klasse?

Weiter geht’s. Sobald das Kind die Schule betritt, muss es sich in der Toilettenanlage die Hände waschen. Dort steht eine Aufsicht, die das auch beaufsichtigt. Die Hände werden ständig gewaschen: Toilettengang, vor und nach dem Frühstück, beim Weggehen. Kommt das Kind nach Hause, sollte es wiederum die Hände waschen…



224 Schüler, von circa 50 Nationen

sind ganz von der Rolle. Sie sind echt stolz; fallen auf dem Schulgang auf. Machen andere neugierig.

Happy ist Davis (10), Klasse 3: „Ich habe mich an den Eimer gewöhnt. Darin liegen meine eigenen Sachen und nur ich fasse diese ab. Ich erkenne mein eigenes Papier.“

Marien, (8), Klasse 3: „Die Idee mit dem Eimer ist sehr gut; wenn ich beispielsweise meine Seife vergessen habe, habe ich ein Problem. Ich muss also stets an alle Dinge morgens denken…

Frau Mohammad, Mutter einer 2. Klasse, gesteht: Nachdem ich verstanden habe, wie wichtig der Eimer für mein Kind werden kann und ist, habe ich allen Müttern aus meiner Whatsappgruppe erklärt und sogar ein Erklär-Video gedreht. Es war sehr hilfreich für die Eltern, die nur wenig Deutsch verstehen.“

Ab 15 Juni kommen alle Bodelschwinghschüler, zeitversetzt zum Unterricht. Jeden Tag vier Zeitstunden mit einer Hof- und Frühstückspause. Eimer jetzt ade…Nö! Mit Eimer und Hygieneartikel.

Die Kinder müssen so lange mit ihren Eimern kommen, bis die Pandemie vorüber ist. Das ist ein Beschluss aus dem Team und die Kinder und Eltern wollen es auch so. Auch der Mund-Nasenschutz bleibt! Sobald alle im Klassenverband sitzen, kann die Maske abgenommen werden. Sind die Kinder im Schulgebäude unterwegs, Maske aufsetzen. So machen es auch die Erzieher und Lehrer. Eltern dürfen mit einem vorher abgesprochenen Termin auch nur mit Mundschutz kommen.

Heißer Tipp Hygiene: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr...