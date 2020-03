Es sind nur einigeZeilen von Janina Krüger, Ehrenamt Agentur Essen e.V. Aber die schlugen ein wie eine Bombe. Die Rotarierin traf mitten in der Corona Virus-Pandemie den Nerv der Menschen. Die Mitteilung erreichte auch Hannelore Herz-Höhnke, Rektorin der Bodelschwinghschule. Die wiederum informierte uns. Vielleicht benötigen gerade Sie die kostenlose, vielleicht lebensrettende Hilfe…

Die anhaltende Corona-Pandemie schränkt den Alltag vieler Essenerinnen und Essener ein. Die Ehrenamt Agentur Essen e. V.reagiert und ermöglicht stadtweite Nachbarschaftshilfen für besonders gefährdete Gruppen. Ab sofort können sich sowohl Ehrenamtliche als auch ältere Menschen und chronisch Kranke bei der Ehrenamt Agentur melden. Stadtteilbezogen werden Menschen, die helfen wollen, mit jenen zusammengebracht, die Hilfe brauchen. Die Registrierung ist ganz einfach telefonisch oder per Mail möglich. Rückfragen: 0201/8391490 oder info@ehrenamtessen.de



Der Stadtspiegel hakte nach. Was tat sich seit dem Aufruf in der Zwischenzeit?

Nachbarschaftshilfe findet bundesweit statt. Die Menschen solidarisieren und vernetzen sich Online unter dem Hashtag #coronahilfe. Wir möchten unseren Beitrag leisten und unsere Erfahrung einbringen. Die Aktion wurde in kurzer Zeit auf die Beine gestellt.

In Absprache mit der Stadtverwaltung und im Austausch mit anderen Trägern wollen wir ein sinnvolles System zur praktischen Nachbarschaftshilfe aufbauen. So arbeiten wir eng mit dem Ehrenamtsmanagement im Evangelischen Kirchenkreis Essen und dem Dachverband der Essener Bürgerschaften zusammen.

Der Aufruf ist ein erster Schritt und wir sammeln jetzt Angebote und Bedarfe. Dabei übernehmen wir die 1-zu-1-Vermittlung und leiten z. B. an die Ansprechpartner des Kirchenkreises im Stadtteil weiter. Die Resonanz auf unsere ersten Veröffentlichungen ist auf allen Kanälen sehr positiv. Innerhalb weniger Stunden haben wir zahlreiche Anrufe, Mails und Kommentare in den sozialen Netzwerken erhalten. Interessierte beider Seiten können sich unter www.ehrenamtessen.de selbstständig registrieren. Die Hilfsbereitschaft der Essenerinnen und Essener ist wirklich großartig und zeigt, dass viele Menschen in dieser Stadt solidarisch handeln.



Meldeten sich schon einige?

Wir haben seit Montagnachmittag über 50 Meldungen von Engagierten und stündlich werden es mehr. Wichtig ist nun, dass wir die Corona-Risikogruppen erreichen. Senioren, Menschen mit Grunderkrankungen oder Immunschwäche können sich bei uns melden und angeben, welche Unterstützung ihnen jetzt ganz konkret hilft. Denn unnötige Gänge nach draußen sollen verhindert werden.

Wo und wie wollen die Leute helfen?

Die Freiwilligen bieten an für ihre Nachbarn im Stadtteil einzukaufen, Medikamente in der Apotheke abzuholen oder den Hund Gassi zu führen. Auch bieten Ehrenamtliche telefonische Besuchsdienste an, also Menschen ein Gespräch und offenes Ohr zu schenken. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die aktuelle Situation für viele Menschen auch ein Verlust sozialer Kontakte bedeutet.

"Ist es ein Hilfeschrei der Natur?

Hanne Herz-Höhnke spontan: „Als ich den Aufruf las, dachte ich sofort an eine Kollegin meiner Schule, die mir am Vormittag bereits sagte, dass sie nun Zeit hätte, ihre Hilfe anzubieten. Sie wolle sich um kranke und alte Leute kümmern, die in Zeiten von „Corona“ isoliert und allein zu Hause wären und nicht herauskommen. In meinem Umfeld gibt es in der Zwischenzeit mehrere Leute, die auf jeden Fall helfen wollen, wenn es die Situation hergibt. Ich selber werde meine Hilfe auch anbieten!

Wir haben jetzt Zeit für uns, denn die Welt steht still und wir bekommen plötzlich die Gelegenheit, unser Leben zu überdenken, neue Seiten an einem selber zu entdecken, schwere Entscheidungen zu treffen und sich mit Ängsten auseinanderzusetzen...

Plötzlich werden Dinge wichtig, die wir lange genug als Selbstverständlichkeit angesehen haben:

Wir vermissen körperliche Nähe zu Menschen, soziale Kontakte, das Privileg sich frei zu bewegen, das Reisen, das unbeschwerte Leben, finanzielle Sicherheit und die Normalität...

Hat es einen Grund warum alles auf den Kopf gestellt wird? Ist es ein Hilfeschrei der Natur, welche eine Pause von uns braucht? Haben wir den Wert des Lebens verloren? Muss einfach wieder einmal daran erinnert werden, was für eine Bedeutung unser Leben hat?

In dieser Ausnahmesituation lernen wir uns näher kennen und haben die Gelegenheit, ein Stückchen "besser" zu werden, Prioritäten anders zu setzen, unseren Mitmenschen mit Rücksicht und Liebe zu begegnen und bestenfalls die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken.“