„Der Schandfleck in Altendorf muss endlich beseitigt werden“, findet Bernd Schlieper, Fraktionsvorsitzender der EBB-FDP in der Bezirksvertretung III deutliche Worte zu der "Schrottimmobilie" in der Altendorfer Straße 271.

In dem besagten Gebäude befand sich früher die Gaststätte mit Hotelbetrieb „Zack-Zack“. „Das ramponierte Erscheinungsbild der Schrottimmobilie ist ein Ärgernis für Altendorf und besonders für die Nachbarschaft. Es mindert den Wohnwert und ist schädlich für das Image des Quartiers“, betont Schlieper.

Dreck und Müll

Die Hausfassade ist stark verschmutzt, Fenster und Türen sind mit Farben verschmiert, der Eingangsbereich ist stark verdreckt und mit allerlei sperrigen Müll zugestellt. Anwohner berichten, dass Obdachlose in den Wintermonaten dort nächtigen.

Damit niemand Schaden nimmt, insbesondere durch die Anhäufung der Abfälle und keine Ratten angezogen werden, bittet die EBB-FDP Fraktion in der BV III, dass die Verwaltung den Haus- und Grundbesitzer auffordert, im Wege der Verkehrssicherungspflicht tätig zu werden und über eventuelle weitere Lösungsvorschläge für die Schrottimmobilie berichtet.