FDP Essen-West fordert Umsetzung nach Beschlusslage

Die Freien Demokraten im Essener Westen kritisieren die Vorgehensweise der Stadtverwaltung bezüglich der versprochenen Grillzonen in den Essener Grünanlagen und fordern die Umsetzung der diesbezüglich getroffenen Ratsbeschlüsse ein. „Unabhängig von der Sinnhaftigkeit eines allgemeinen Grillverbots in den Essener Parks sehen wir den bisherigen Umsetzungsstand der beschlossenen Grillplätze als mangelhaft an“, erklärt Martin Weber, Ortsvorsitzender der FDP Essen-West. „Auf der Sitzung der Bezirksvertretung III beantragt die EBB-FDP Fraktion daher, den überfälligen Kriterienkatalog zur Ausweisung von Grillzonen endlich vorzulegen, damit vor Ort über die bestmöglichen Standorte entschieden werden kann.“ Auch zum Thema Ausstattung und Finanzierung sieht die FDP Beratungsbedarf. „Der aktuelle Verwaltungsvorschlag klingt nach dem bekannten Gießkannenprinzip: In jedem Bezirk ein paar Grillplätze, das passt schon. Wir fordern die Berücksichtigung von Bevölkerungszahlen und Wohnstrukturen, um auch ausreichend Plätze anbieten zu können“, so Weber.