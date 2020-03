Clean! Essen sauste am 7. bis 20. März in die 15. „Sauber Zauber“ Aufräumaktion. Von Kettwig bis Karnap. In Altendorf, Am Blambeckpark – Verlängerung Schölerpad, stießen wir Samstag auf eine Gruppe – 13 bis 70-jährig, die flugs Säcke mit Müll füllte, gleichzeitig massiv die Bockmühle-Gesamtschule und ihre Probleme beäugte…

Jens Kuhlemann, CDU-Vorstandmitglied Stadtbezirk Essen-West, hob stolz den fast vollen Müllbeutel. Noch mehr interessierte er sich für seine frühere Penne. Die werden wir uns gleich intensiv von außen ansehen. 2006 machte ich in dem Gebäude mein Abitur. Mein Herz hängt an der Schule. Aber seit Jahren gibt’s hier nicht schulische - sondern schlimme architektonische Probleme.“

Seit hat Jahrzehnten hat die Stadt nichts gemacht

Prompte Zustimmung von Martina Schürmann, Ratsfrau Werden/Heidhausen. „Vor zwei Jahren sah ich die Bockmühle zum ersten Mal, bin so wütend geworden. Das ist das letzte! Traurig, dass wir so etwas Heruntergekommenes unseren Kindern zumuten. Seit Jahrzehnten hat die Stadt nichts gemacht. Ein erschreckendes Beispiel – so geht es vielen Schulen. Mittlerweile ist die Lobby stärker geworden. Ich bin zuversichtlich.“

Tja, Ratsherr Theo Körber „betörte“ sie, vom Süden in den Westen zu „wechseln“ – heißt, am 7. März Müllsammeln in Altendorf. Körber führt an: „Jede Menge Kronkorken, Flaschen Richtung Discounter, Rest Lebensmittel. Gegenüber dem Vorjahr fällt mir positiv auf, dass der Abfall weniger wurde.“ „Stimmt“, sagt Uwe Rahn, Beisitzer Ortsverein Altendorf/Frohnhausen – Sohn vom Fußballer Helmut. Während er eine verdreckte Matratze aus dem Baumbeet zieht.

Tim ist der jüngste Saubermann. „Es macht mir Spaß, die Plätze zu säubern. Ich beteiligte mich zum 4. Mal.“ Bravo!

Auch immer beim „Sauber Zauber“ dabei ist Manuela Rieckhof. „Sonst in Frohnhausen, am Westpark, jetzt Altendorf. „Erschreckend viel Glas, Scherben, Flachmänner, Toilettenpapier, Dosen.“

Herbert Eisenmenger, Altendorfer Bürgerverein, krabbelte gar im Park unter Büsche. „Versteckt gammelt dort jede Menge Müll. Es stinkt!“

Attraktive Preise

Übrigens, auch dieses Jahr werden wieder attraktive Preise unter allen „Sauber Zauber*innen“ verlost. Haben Sie mitgemacht? Am 20. Mai 2020 ist Preisverleihung.