Die Mitgliederversammlung des EBB-FW hat am Freitag (05.06.2020) im Ratssaal des Essener Rathauses die personellen Weichen zur Kommunalwahl am 13. September 2020 gestellt.

Für die Kandidatur zur Bezirksvertretung III Essen West ging der erste Platz der Liste erneut an den langjährigen Ratsherr und Bezirksvertreter Bernd Schlieper. Die weiteren Kandidaten sind:

2) Andreas Hering,

3) Dr. Eva-Maria Rexhausen

4) Friedhelm Börsch

5) Thomas Brilon

6) Julia Kraft

7) Annette Kolski

8) Christian Scholz

Der Fraktionsvorsitzende Bernd Schlieper blickt mit Zuversicht auf den 13. September 2020:

"Das ESSENER BÜRGER BÜNDNIS ist seit sechzehn Jahre eine feste Größe im Essener Westen.

Darauf wollen wir aufbauen und in Fraktiosstärke in die neue Bezirksvertretung wieder einziehen.

Wir sind gut aufgestellt und hochmotiviert, damit wir unser Wahlziel ein Ergebnis

von 10 Prozent plus X erreichen."

Dann wird Bernd Schlieper zum Kämpfer seines Bezirks. "Der Stadtbezirk III Essen West ist vielfältig und lebenswert, aber auch uns hat die Corona Pandemie getroffen. Viele Bürger und Bürgerinnen, Händler, Gastronomen, Kleingewerbetreibende, Künstler u.a. wurden und sind über Wochen in ihren täglichen Lebensrhythmus gehindert. Wir wollen die Konjunkturprogramme von Bund und Land zielbewusst nutzen, damit die Arbeitslosigkeit nicht noch weiter steigt. Marode Straßen müssen saniert und unsere Schulen fit für das Digitalezeitalter gemacht werden. Recht und Ordnung und die Sauberkeit müssen konsequent überprüft und eingehalten werden. Der Essener Westen kann mehr!"