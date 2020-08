Zahl der Nichtschwimmer bei Schulkindern alarmierend

Zur aktuellen Planung eines Neubaus der Bockmühle-Gesamtschule in Altendorf melden die Freien Demokraten im Essener Westen die Notwendigkeit eines Schulschwimmbeckens an. Bezirksvertretungskandidat Tim Wortmann bezeichnet die Entwicklung der Schwimmfähigkeit von Schülerinnen und Schülern als besorgniserregend. „Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG hat vor kurzem die Schwimmfertigkeiten bei 60% der Grundschulabgänger als unsicher deklariert. Dies ist u.a. auf fehlende Schwimmzeiten im schulischen Unterricht zurückzuführen.“ Im Essener Westen ist die aktuelle Situation durch die monatelange Sanierung des Lernschwimmbeckens Holsterhausen besonders dramatisch. „Lange Fahrtwege verkürzen die tatsächlichen Beckenzeiten. Der in Planung befindliche Neubau der Bockmühle bietet die Chance sowohl für den schulischen Bedarf als auch für nachmittägliche Kursangebote ein neues Becken zu errichten. Dies kommt auch der Attraktivität des Schulstandortes zugute“, so Wortmann.