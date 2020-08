Im Chat oder per Video-Call stehen Kandidaten am kommenden Sonntag parat

Die Freien Demokraten im Essener Westen bieten zur anstehenden Kommunalwahl ein neues Format für die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern an. Am kommenden Sonntag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr schalten die Liberalen einen Chat für Fragen und Gespräche mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten frei.

„Auf unserer Internetseite fdp-essen-west.de ist der ‘Digitale Infostand‘ bereits verlinkt. Neben allen Informationen der FDP zur Rats- und Bezirksvertretungswahl findet man hier auch den Zugang zu unserem Chatroom, der in der angegeben Zeit besetzt ist“, erklärt Martin Weber, Ortsvorsitzender der FDP Essen-West. „Wir freuen uns auf interessante Gespräche und die Möglichkeit, die durch die Corona-Pandemie eingeschränkte Interaktion nun digital anzubieten.“