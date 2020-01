Nominierungen für die Kommunalwahl auf der Tagesordnung

Die FDP Essen-West lädt am Donnerstag, den 30.01.20, zu ihrem ordentlichen Ortsparteitag in die Gastronomie St. Elisabeth in Essen-Frohnhausen ein. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes auch die Nominierungen für die Bezirksvertretungsliste und die Direktwahlkreise für die Kommunalwahl im September diesen Jahres.

„Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns Freien Demokraten, aber ein noch deutlich spannenderes liegt vor uns“, erklärt Martin Weber, Vorsitzender der FDP Essen-West. „Wir haben im letzten Jahr einen erfolgreichen Europawahlkampf geführt, bei dem wir das FDP-Ergebnis in unserem Stadtbezirk nahezu verdoppeln konnten. Neben interessanten politischen Themenabenden war die Durchführung des ersten politischen Dartturniers im Mai ein großer Erfolg.“

Die FDP Essen-West wirft nunmehr einen Blick nach vorne und wird ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 nominieren. „Wir gehen selbstbewusst die Herausforderungen des kommenden Wahlkampfes an. Mit einem engagierten Team und überzeugenden Ideen für unsere Stadtteile wollen wir am 13. September ein herausragendes Wahlergebnis erzielen und wieder in die Bezirksvertretung III einziehen“, so Weber.