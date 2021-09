FDP-Bundestagsabgeordneter zu Gast in Frohnhausen

Die FDP Essen-West lädt für Donnerstag, den 09.09.21, ab 19.00 Uhr zu einem Polit-Talk in die Gastronomie St. Elisabeth, Dollendorfstr. 51, ein. Als Gast begrüßen die Freien Demokraten den Bundestagsabgeordneten Olaf in der Beek aus Bochum. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen insbesondere große Teile der mittelständischen Unternehmen “, sagt Ortsvorsitzender Martin Weber. „Mit Olaf in der Beek, dem Vorsitzenden der Bundesvereinigung Liberaler Mittelstand, möchten wir u.a. über die notwendigen politischen Weichenstellungen sprechen, die einen neuen Aufbruch in unserem Land beschleunigen.“

Der Polit-Talk ist öffentlich. Gäste sind herzlich willkommen. Es wird auf die geltende Coronaschutzverordnung hingewiesen.