Bundestagskandidat zu Gast in Frohnhausen

Die FDP Essen-West lädt für Freitag, den 27.08.21, ab 19.30 Uhr zu einem Polit-Talk in die Gastronomie St. Elisabeth in Essen-Frohnhausen ein. Als Gast begrüßen die Freien Demokraten den Bundestagskandidaten für den Essener Süden und Westen Rüdiger König. „Die Wahlumfragen ähneln derzeit eher einem Börsenverlauf, einzig die FDP steht seit Wochen stabil im knappen zweistelligen Bereich“, erklärt Ortsvorsitzender Martin Weber. „Mit Rüdiger König möchten wir die aktuellen Entwicklungen in der Bundespolitik, aber auch seine persönliche Motivation und seine Ideen für einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufbruch in unserem Land diskutieren.“ Der Polit-Talk ist öffentlich. Gäste sind herzlich willkommen. Es wird auf die geltende Coronaschutzverordnung hingewiesen.