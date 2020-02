Tim Wortmann und Stephan Wiehe gehen für die Freien Demokraten ins Rennen

Die FDP Essen-West hat im Rahmen ihres ordentlichen Ortsparteitages die Kandidaten für die Holsterhauser Direktwahlkreise bei der kommenden Kommunalwahl im September 2020 nominiert. Der stellvertretende Ortsvorsitzende Tim Wortmann und der Holsterhauser Geschäftsmann Stephan Wiehe werden der Kreiswahlversammlung der Essener FDP im März diesen Jahres zur Wahl vorgeschlagen.

Als ausgezeichnete Wahl bezeichnet Martin Weber, Ortsvorsitzender der FDP Essen-West, die beiden Vorschläge. „Tim Wortmann bewies sein politisches Engagement bereits bei seiner Kandidatur für den Deutschen Bundestag 2017, bei der er in seinem Wahlkreis ein fantastisches Ergebnis errungen hat.“ Der 33-jährige Gesamtschullehrer ist darüber hinaus als schulpolitischer Sprecher der Essener FDP-Ratsfraktion tätig und vertritt die Liberalen auch im städtischen Sportausschuss. Stephan Wiehe ist 52 Jahre alt und betreibt seit einigen Jahren ein Musikfachgeschäft an der Kahrstraße, in dem er vorrangig Vinylplatten aus den Genres Klassik und Jazz vertreibt. „Er kennt also die Herausforderungen des stationären Einzelhandels genau und wird sich mit seiner Expertise in die politischen Debatten einbringen.“

Neben der Zukunft des Handels und weiterer Gewerbe in Holsterhausen, ist die Digitalisierung der Schulen und das ehrenamtliche Engagement im Stadtteil für beide Kandidaten von großer Bedeutung. „Beide Freie Demokraten bringen das nötige Rüstzeug für die politische Arbeit mit sich. Holsterhausen agiert ein wenig unter seinen Möglichkeiten“, so Weber. „Der Ausbau des gastronomischen Angebots in den letzten Jahren, die vielen aktiven Vereine und Verbände, all dies spricht für einen lebendigen Stadtteil.“