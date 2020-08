Am Samstag u.a. in Frohnhausen und Holsterhausen vor Ort

Die FDP wird am kommenden Samstag mit 2 Teams im Essener Westen unterwegs sein und den Bürgerinnen und Bürgern an Infoständen Rede und Antwort stehen. „Unsere Kandidaten haben in den vergangenen Wochen vorwiegend ihren Online-Wahlkampf durchgeführt, nun freuen sie sich auf die Gespräche vor Ort“, erklärt Martin Weber, Ortsvorsitzender der FDP Essen-West. „Dabei werden wir mit 2 Teams zwischen den Stadtteilen im Bezirk III pendeln. Vormittags werden wir in Frohnhausen und auf der Margarethenhöhe stehen, mittags wechseln wir nach Haarzopf und Holsterhausen.“ Die Hygienevorgaben werden selbstverständlich an den Ständen eingehalten, die Freien Demokraten hoffen dennoch auf einen intensiven Austausch mit den Mitbürgern ihres Stadtgebietes.