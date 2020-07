Ortsvorsitzender Martin Weber auf Platz 4 der FDP-Ratsreserveliste gewählt

Die Essener FDP hat auf ihrer Wahlversammlung am Sonntag, den 21.06.20, die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten sowie die Ratsreserveliste für die Kommunalwahl im September gewählt. Im Gebiet der Bezirksvertretung Essen-West kandidieren auf der Margarethenhöhe Martin Weber (44), in Haarzopf-Fulerum Detlef Heinrich (57), in Altendorf Anezka Hausmann (28), in Frohnhausen Monty Bäcker (42) und Peter Eifler (51) sowie in Holsterhausen Stephan Wiehe (52) und Tim Wortmann (33). Die Freien Demokraten im Essener Westen gehen mit viel Engagement in den bevorstehenden Wahlkampf. „Sowohl in die Bezirksvertretungswahl als auch in die Ratswahl gehen wir mit motivierten Kandidatinnen und Kandidaten. Wir wollen den Unterschied ausmachen und für mutige, zukunftsorientierte Politik einstehen“, erklärt BV-Spitzenkandidat Weber.

Auf der Ratsreserveliste der FDP steht für die FDP Essen-West Ortsvorsitzender Martin Weber auf Platz 4 gefolgt von Tim Wortmann (Platz 14), Monty Bäcker (Platz 24) und Alina Praß (Platz 26). „Mit unseren Ideen möchten wir an die erfolgreichen Wahlergebnisse von 2017 und 2019 anknüpfen. Wir wollen der modernen Arbeitswirklichkeit begegnen, uns für beste Bildung und flexible Kinderbetreuung einsetzen und eine bürgerfreundliche Mobilität und Stadtentwicklung vorantreiben“, so Weber.