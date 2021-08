Schlechte Laune? Gibt's nicht. Tatsache, das Flotte-Socken-Haus - behinderte Mitglieder von jung bis älter- hatte 28. August in Borbeck, Kuhlmannsfeld, einen Riesen-Spaß. Jubel! Festlaune für "10 plus 1“. Mittendrin im Gewusel die warmherzige Margarete Roderig. Hahn im Korb Oberbürgermeister Thomas Kufen. Mit Nebenjob: Seine Unterschrift waren heiß begehrt. Auch seine Hilfe oder nur Gucken in die Riesenpfanne für 60 Personen, klarer Hinrenner.

Spanische Spezialitäten gezaubert von Antonio und Petro zogen schon durch den Duft fast 100 Mitglieder, Ehrenamtlichen, an. Klar, kreative Kuchen auch.

Begeisterung bei Kufen: „Hier ist jeder willkommen bei großer Gastfreundschaft, verschiedenen Aktivitäten. Das Jahresprogramm im Socken-Haus ist bunt und vielfältig.“

Lobestöne von Jan Flügel, Ratsherr „Alles was hier ist, ist gelebte Teilhabe. Jeder sitzt neben jeden. Es gibt keinen Unterschied.“

Beipflichtung von Konrad Lischka, Geschäftsführer Paritätische Verein.

„Ich bin immer gerne hier. Es ist wie eine große Familienfeier, die man hier nun endlich nachholen kann.“

Wenn die Sonne auch spärlich strahlte, dafür leuchtete das Gesicht um so mehr bei Leiterin Roderig, die ihre Schwester Gerda heftig knuddelte. „Ich habe vier Schwestern, vier Brüder.“ Sie ist rum um glücklich. „Seit elf Jahren gibt es hier die Begegnungsstäte. Corona-bedingt war sie acht Monate geschlossen. Da hatten unsere Leute leider keinen Treffpunkt.“

Der ist wieder für alle offen:donnerstags bis sonntags; donnerstags mit Tanz. Langeweile? Kennen die „Socken“ nicht. Es gibt verschiedene Spiele, Kicker, Bundesliga gucken oder Sitzen und Klönen.

Woher nimmt Margarete Roderig die Kraft? „Die geben mir die Leute, die immer Spaß haben, obwohl sie behindert sind. Vielleicht gerade deshalb – weil sie hier so angenommen werden wie sie sind. Es sind durchweg positive Menschen.“