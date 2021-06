Bald ist es soweit, die Brücke ist fast fertig.

An den Anschlussstellen muss nur noch der Asphalt aufgebracht werden. Dann können Fußgänger und Radfahrer die, teure, Brücke überqueren.

Sie ist sehr gelungen, vor allem auch die Auftragung der in Auftrag gegebenen Graffitis. Sie verhindern, dass die Brücke durch Schmierereien verunstaltet wird. Beim Übersprühen eines genehmigten Graffitikunstwerkes spricht man von einem klaren Verstoß gegen den Ehrenkodex in der Sprayerszene.

Ist so, wie es ist, sie ist bald fertig und wird bestimmt sehr gut angenommen. Freien Zugang und Fahrt über den Bertold-Beitz-Boulevard ist damit gegeben.