Sonntagmorgen - Bodenfrost. Doch heiß erstürmt wird bereits vor elf Uhr die Lichtburg. Rappelvolles Foyer. Der Grüne Neujahrsempfang zieht. Aber auch Linke, Schwarze, Rote schwatzen, herzen sich. Blick in den Lichtburg-Saal. Sitzt da allein Mehrdad Mostofizadeh MdL? Ist er es? Total verändert. Wow! Abgenommen? "Ja. 45 Kilo. Interwallfasten und andere Ernährung!“

Vier Wünsche als OB-Kandidat

„Ich möchte eine Verkehrswende einleiten für bessere Radwege, Nahverkehr und öffentlichen Nahverkehr. Ich möchte mich für Behinderte-gerechte und Menschen gerechten Wohnungsbau einsetzen. Für mehr Grün und mehr Freiflächen in der Stadt. Und dass in den Stadtteilen mehr für Bildung getan wird in denen Menschen benachteiligt sind.“

Der Stadtspiegel zwängt sich ins Foyer-Getümmel. Reges Interesse am Tisch mit Fahrrad-Flyer und Plätzchen. Intensiv im Gespräch ist Claudia Harfst, Fahrradbeauftragte, ADFC-Mitglied. „Wir informieren über bessere, schnellere Radwege.“

Waltraud Schöne, im 8. Jahr Vorsitzende der Unternehmerfrauen, in Begleitung von Gudrun Weiter, Ute Schumacher – Arbeitskreis Essen, strahlt: „Wir führten schon nette Gespräche mit vielfältigen Menschen.“ Neues? „Die Unternehmerfrauen haben Geburtstag. Am 30. Oktober feiern wir 30-jähriges Bestehen in Wien. Und Sacher-Torte!“ Voila!



Dipl. Claus-Werner Genge, Vorstand Wohnbau e.G. plaudert aus: „Das Stadtprinzenpaar Andreas I. und Heike I. kommt zur Wohnbau eG am 15.2. – Helau!

Die Lutherkirche mit dem Projekt Kita für 110 Kinder und einigen Wohnungen werden 2020 fertig. Es gibt bereits Mietanfragen.

Der Neubau, Kerckhoffstraße, gegenüber der Gervinusschule, hat begonnen. Abriss ist erfolgt.“

Inniges Anliegen von Udo Seibert, Linke. Er wird in der nächsten Umweltschutz-Sitzung das Thema für ganz Essen einbringen, dass Beet-Paten unbedingt vor Baumfällung informiert werden müssen!

Gesellschaft ohne Neo-Nazis!

Kai Gehring, MdB Grüne, springt auf die Bühne. Mit Blick auf den prall gefüllten Saal: „Wow. Ich wünsche von ganzem Herzen allen das Beste. Ein gutes neues Jahr 2020.“ Der blendend aussehende Bundestagsabgeordnete: „Ich bin 42 Jahre geworden, die Hälfte meines Lebens bin ich bei den Grünen, die jetzt 40- Jahre bestehen – aber anfangs sehr bekämpft wurden.“ Sein Herzens-Anliegen: "Klimaschutz – nicht nur ein Thema für Grüne. Sondern für die ganze Gesellschaft. Wir machen uns große Sorgen über den Rechtsdruck. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Neo-Nazis. Früher gab es mehr Anstand, Respekt - das holen wir uns wieder zurück“…

Rolf Fliß, Ratsherr, Grün, mit leuchtenden Augen: „40 Jahre Grün - voller Energie und Tatendrang – und kein bisschen leise. Unser Grüne OB-Kandidat Mehrdad Mostofizadel macht in einer fulminanten Rede klar, dass es mit ihm und uns Grüne Ratsfraktion eine echte Verkehrswende mit mehr Planungsstellen für Radverkehr, Busspuren und Straßenbahnausbau geben wird. Aber es müsse auch mehr Geld für Personal geben für Bildung, Integration und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Gemeinsam werden wir im Team einen kämpferischen Wahlkampf auf die Beine stellen. Dabei dennoch mit beiden Beinen auf dem Teppich bleiben. Unser Motto – eine Verkehrswende - und für den Wahlkampf 25 %.“

Rechtsradikale zurückdrängen

Gabriele Giesecke, Ratsfraktion Linke, findet es gut, „dass 2020 ein Rad-Bürger-Entscheid eingeleitet wird, dass damit eine Verkehrswende in den Mittelpunkt kommt. Darüber hinaus wird es aber im Wahljahr wichtig sein, dass wir die Demokratie und den Zusammenhalt stärken und Rechtsradikale Kräfte wie die Steeler Jungs und AFD zurückdrängen.“

Denkmalschutz Gruga-Bad

Johannes vom Geymüller setzt sich intensiv ehrenamtlich für das Gruga-Bad – Denkmalschutz - ein. „Der Landeskonservator in Brauweiler muss das Gutachten erstellen; sonst können wir den Rat nicht bewegen. Dann muss die Stadt das Gruga-Bad in die Liste der städtischen Denkmäler eintragen.“

Sehr beeindruckt hat Simone Raskob, Umwelt-Verkehr-Sportdezernentin, „die große Anzahl von Menschen, die heute dem Grüne Neujahrsempfang gefolgt sind, und dass die Punkte Klima, Umwelt und Verkehr so hohe Akzeptanz Partei-übergreifend mehrheitlich fanden.“