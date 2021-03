Sie möchten im Grünen wohnen mit bezahlbarer Miete? Nah von Schulen, Markt, Geschäften? Die Wohnbau eG macht‘s möglich. Beispiel Kauf der Lutherkirche; Umbau. Die Genossenschaft steckte Millionen rein; jetzt Jauchzen, zum Niederknien wunderbar. Es geht ruck zuck weiter…



Zunächst zu neuen Wohnungen am Gervinuspark. Kerckhoffstraße 170, 172 – mit Grünfläche hinter den Häusern, Park davor. Neugierig? Kurzerhand entschied nämlich die Wohnbau eG Essen 2019: Bau-Abriss des nicht mehr sanierungswürdigen Altbestands; flugs folgt der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit acht barrierefreien Wohneinheiten; Fertigstellung Juni 2021. Wohnbau eG Essen, gegründet 1903, ist eine Genossenschaft. Die Geschäftsführung der Genossenschaft obliegt einem 2-köpfigen Vorstand – vom Aufsichtsrat bestellt, gefördert und überwacht! Claus-Werner Genge Dipl.-Finanzwirt, Vorstandsvorsitzender und Dr. Jasmin Janßen, techn. Vorstand, führen an: „Der qm-Preis liegt unter 10,- Euro.“

Die gesamte Wohnfläche der Mehrfamilienhäuser beträgt 730 qm, Wohnungsgrößen zwischen 80 - 95 qm; modern, offen gestaltet, hell, mit großzügigem Balkon, zusätzlich über Aufzug zu erreichen. Invest-Volumen 2,1 Mio. Euro.

Direkt ums Eck - Gervinusstraße 63, 65 – Gervinuspark – stockt Wohnbau Häuser auf. Dadurch entstehen vier zusätzliche Wohnungen; modern, Barriere-arm, mit Loggia. Invest-Volumen ca. 400000,- Euro. Beginn Sommer 2021, Fertigstellung 2022.



Nach Kirchenkauf von Wohnbau eG - geschieht weiter Gewaltiges

Halleluja! Die Wohnbau eG plant jetzt nach dem Luther-Kirchenkauf den Kauf des Pfarrhauses! Das

steht seitlich der hohen Lutherkirche; war 2013 in aller Munde. Denn das „Knusperhäuschen“ war für vier Frauen der Himmel, die vorher durch die Hölle gingen. Wie die 39-jährige Sabine T., die nach fast zehn Jahren Haft hier als Autorin mitarbeitete. Der Stadtspiegel berichtete. Dank der Mit-Initiatoren UMBRA Kunstfabrik, Martin-Luther-Straße, besonders dem „Beichtvater“ Reimund Neufeld, stiegen sie in ein neues Leben ein durch Kunst und Sozialarbeit. Längst AUS. Leider rückfällig. Das Haus stand leer. Nicht lange…

Pläne für altes Pastorenhaus von Wohnbau eG

Arndt Sauer, Leiter Mehrgenerationenhaus, handelte. „Das ehemalige Pfarrhaus der Lutherkirche-Gemeinde gehört zurzeit zum MGH. Als wir 2017 die Gebäude an der Kerckhoff-/Martin-Luther-Straße übernahmen, wurden dort von uns Jugendliche aus Syrien und Afghanistan betreut. Seit 2018 haben wir die Zulassung, dort Jugendliche in stationärer Jugendhilfe zu betreuen.“

Voila! Um die Leuchttürme Lutherkirche, Mehrgenerationen zu erweitern - magisch im Dreiklang zu bringen - strebt die Wohnbau eG an, das Grundstück des alten Pfarrheims zu kaufen, dort 22 barrierefreie Wohnungen u.a. für Senioren zu errichten; passiert in Kooperation mit dem MGH und der Lutherkirche. In dem neuen Gebäude ist ebenfalls eine Sozialstation für das MGH vorgesehen.

Mittendrin lockt der Gemeinschaftsgarten "Buntes Grün" für ALLe, kostenfrei.

Bürger-Wünsche?

Arndt Sauer betont: „Gern würden wir auch in dem geplanten Gebäude den Mehrgenerationen-Gedanken verwirklichen. Deshalb möchten wir vorher von Bürgern erfahren, welche Wünsche, Vorstellungen es gibt bei der Bebauung einer solchen Fläche. An dieser Umsetzung arbeiten wir zurzeit. Fakt: Eine herausragende Quartierentwicklung für Frohnhausen/Altendorf.“

Das Dreigestirn wird dann zur Einheit! „Da sich in der umgebauten Lutherkirche neben der Kita auch 14 Wohnbereiche befinden, ist ein Neubau mit unterschiedlich großen Wohnungen für alle Generationen für das MGH Essen eine große Chance, sich weiterhin positiv zu entwickeln.“

Handschlag! Doris Eisenmenger, Bezirksbürgermeisterin mit Elena Fronk, Vorstandsvorsitzende MGH, bieten sich prompt an, das Vorhaben zu begleiten.