Der Rotary Club Essen-Ruhr setzt sich immens seit 2014 für die Bodelschwinghgrundschule ein - 96 % Migrationshintergrund. Die „Engel auf Erden“ beflügeln Rektorin, Lehrer, Schüler – mit starken Projekten wie jetzt mit „SAXA macht Schule“. Noch nie was davon gehört? Aber Pippi Langstrumpf kennt doch jedes Kind. Tatsache - sprachlos waren ALLE, was sie nach Projekt-Enthüllung in der Altendorfer Schule erblickten.



Wer, was steckt hinter „SAXA macht Schule“

Damit richtet sich der in Köln lebende Künstler Dr. Sascha A. Lehmann alias SAXA bewusst an Schulen und Schüler aller Jahrgangsstufen; er möchte damit für Kunst sowie Handschrift, Worte und deren Verbildlichung begeistern. Dabei finden die Aspekte der individuellen Gestaltung durch die eigene Handschrift sowie gemeinschaftliche Zusammenarbeit und Zielführung besondere Beachtung. Unabhängig von messbaren Qualitäten wird jeder Beitrag am Ende Teil eines großen Werkes. Dadurch lassen sich die zu erwartenden unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten des Einzelnen durch verschiedene Anforderungen und Aufgaben berücksichtigen. Das gewährleistet im gesamten Projektverlauf das persönliche Erfolgserlebnis ohne Frustration. So kann auf schöne Art und Weise der Wert des Schreibens und der eigenen Handschrift aufgezeigt werden. Die Bedeutung des Schriftbildes wird dabei im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar.

Rektorin Hanne Herz-Höhnke rückblickend

„Beteiligt am Projekt waren die Klassen 4a, 4b mit jeweils 28 Kindern. Auftakt war nach einem Vorgespräch, Herbst 2021, mit Sponsor Rainer Gunz, Rotarier und Ela Kimmig, Künsterlin, ein persönlicher Besuch von Kimmig, Frühjahr 2022. Wir saßen alle noch mit Masken in den Klassenräumen, träumten von einer Normalität an den Schulen.

Das “Pippi“-Projekt brachte Aufheiterung in dieser schwierigen Zeit. Die Kinder arbeiteten emsig circa 6 Wochen an der Lektüre, an ihren Schriftbildern. Es wurde gelesen und geschrieben. Die Handschrift sollte bei diesem Projekt gleich mittrainiert werden. Die dünnen und dicken Stifte mussten untereinander sehr oft ausgetauscht werden. Die Arbeiten an dem Projekt war ein Gemeinschaftserlebnis, an dem die Kinder sich neu prüfen und sozialisieren konnten. Nach einer sehr langen Phase von Unterricht unter "Coronabedingungen", in denen gemeinsame Aktionen nicht immer erwünscht und die A-H-A-Regeln zu beachten waren, kam "Pippi Langstrumpf" wie gerufen. Gemeinsame Aktionen haben unsere Kinder sehr vermisst. Das Projekt war für unsere Schüler eine geniale Herausforderung.“

Lorin, 10 Jahre, freudig: „Ich war sehr aufgeregt, als die Künstlerin in der Klasse stand. Sie war sehr nett, das Projekt richtig toll“. Sirin, 10 Jahre, lobt: „Wir fanden es alle sehr schön, dass wir mit dünnen und dicken Edding-Stiften schreiben durften. Ich war überrascht, dass man aus Sätzen ein Bild entstehen lässt. Wir durften aussuchen, in welchen Schriften wir schreiben durften. Für mich war es das beste Kunst-Projekt, auch wenn ich beim Schreiben sehr nervös war.“

Unvergessliches Abschiedsgeschenk

Durch Unterstützung der Rektorin und Team entstand ein PatchArtWork der ganz besonderen Art. Geschrieben in den verschiedensten Sprachen der Kinder. Ergebnis ein 200/100 cm großer Leinwanddruck - der für immer in der Schule hängt. Grandios: Als Abschiedsgeschenk und als Erinnerung bekamen die Kinder der Abgangsklasse alle eine eigene „Pippi“ auf A3 ausgedruckt.