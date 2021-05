Die Deutsche Post wird am 30. Juni 2021 die Postfiliale in Altendorf schließen. Der Hintergrund ist, die Geschäftsaufgabe des Post-Partners. Bernd Schlieper vom Essener Bürger Bündnis bedauert die Entscheidung und teilt mit: "Der bisherige Poststandort an der Helenenstraße 2-4 ist die Ideallösung für Nutzer von Postdienstleistungen aller Art. Können doch die Altendorfer Bürgerinnen und Bürger die zentralliegende Postfiliale im Kreuzungbereich Altendorfer Straße / Helenenstraße mit allen Verkehrsmittel und fußläufig erreichen. Ohne eine Poststelle, ist einer der dichtbesiedelten Stadtteile in Essen, mit seinen 22.732 Einwohnern von jeglichem Postverkehr gänzlich ausgeschlossen,. Da im Bereich der Altendorfer Straße / Oberdorfstraße / Helenenstraße mehrere Geschäftslokale seit einiger Zeit leer stehen, kann man davon ausgehen, dass die Postverwaltung dort einen neuen Partner finden wird", hofft Schlieper abschließend.

Friedhelm Börsch (EBB), Seniorenbeauftragter der Bezirksvertretung III Essen-West sieht ebenfalls Probleme bei der älteren Bevölkerung in Altendorf, sollte es zur Schließung der Poststelle kommen. "Nicht alle Seniorinnen und Senioren verfügen heute über moderne Kommunikationsmittel. Um aber Briefe oder Pakete zu verschicken, ist es gerade für diese Personengruppe wichtig, dass die Post in Altendorf bleibt", meint Börsch.