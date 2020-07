Die zweite Frohnhauser Stadtteil-Rallye 2019, 38 Grad, war ein etwas müder Lauf. 2018 fehlten Antrieb und innige Vernetzungen mit Vereinen. Doch dritter Start 2020: Janna Klompen, Moderatorin Stadtteilprojekt Frohnhausen, brennt für Frohnhausen - auch Kerstin Palluch, Jugendarbeit. Applaus trotz Corona 2020 -Riesenhighlight der Rallye-Renner.

Hammer! Konzipiert durch Studentin Sarah Filzen, mit Hilfe der Vernetzungen, finanziell unterstützt BV III. „Ziel der Rallye ist die Vielfalt des Stadtteils kennenzulernen wie u. a. Kunst, Kultur, Parks. Attraktiv gemacht – auch für junge Leute – durch digitales Wissen; heißt, mit internetfähigem Smartphone tasten sich die Tipper via QR-Code-Rätsel durch ihr Quartier…“

Nahrung für Geist und Körper gibt’s mit dem Starterpaket. Im WOHNBAU Treff erhält jeder Startende Nüsse, Müsliriegeln und Stifte für Aufgaben u. a. Marktbrunnenzeichnung. Die 2 ½ Kilometer-Strecke beläuft sich auf 90 Minuten. Sieger erhalten Gutscheine.

Wie süß…Die jüngste Teilnehmerin ist garantiert nicht zu toppen. Dennis Winkels hält die fünf-monatige Lena vor der Brust. Mama Steffi Winkels zum Lauf: „Es ist wie eine Schnitzeljagd. Dabei können wir den Stadtteil besser kennenlernen. Wir wohnen zwar seit acht Jahren in Frohnhausen, aber es gibt immer neue Ecken zu erkunden – zusammen mit der Kleinen.“

Jamila, Alfred-Krupp-Schülerin mit Schwester Dzhemma, Gesamtschule Bockmühle, haben den Parkour geschafft. „Es machte Spaß.“

Wünsche?

„Ja, das große Klettergerüst im Riehlpark ist weg – von jetzt auf gleich. Nur ein großer Sandkasten besteht noch. Langweilig, Kinder fehlen. Wir wünschen uns jetzt dort einen Basketballkorb und eine Schaukel im Park.“ Welch ein Zufall. Olaf Jasser, Bezirksmitglied BV III, hört den Wunsch. „Kein Problem. Ich werde das mit unserem Bezirksbürgermeister Klaus Persch und St. Bezirksbürgermeisterin Doris Eisenmenger besprechen. Für Bälle vielleicht ein kleine Spielhäuschen bauen. Ich erkundige mich, wer dort Spielplatzpate ist.“

Wiederholung der Rallye

Hochgefühl beim Zurückkommen haben Irmela Lammert, Töchterlein Lilli und Julia Holona. Einstimmig: „Die Rallye müsste unbedingt noch mal in den Ferien wiederholt werden.“

Strahlen auch bei Ellen Schröder, Interessengemeinschaft Frohnhausen und Claudia Walter, MGH Mehrgenerationenhaus. Fazit: „Es war so toll. Alle hatten mächtig Spaß!“

Sarah Filzen lüftet für den Stadtspiegel Wünsche:

„Ein neu-jähriges Mädel mehr saubere Wege; ein anderes einen Parkour. Noch während sich die letzte Gruppe sich anmeldete, resümiert die sehr engagierte Studentin: „Alle Teilnehmer sind begeistert; man merkt, dass sie sich gut auskennen. Resümee-Beteiligung: 13 Gruppen, 35 Personen – Familien, Jugendliche, Pärchen Kinder, Ältere.



Was sich die Teilnehmer der Rallye für Frohnhausen wünschen?

Trinkwasserbrunnen für Frohnhausen;

Turnhallen; mehr Schwimmbäder; mehr Klettergerüste; einen coolen Biergarten; eine coole Kulturlokation; eine leuchtende Joggingroute; Trampolinhalle; Minigolfplatz; Badesee; Hundehalter, die sich an Regeln halten, Autofahrer die sich an die Regeln halten; keine Hundehaufen; größeres Verständnis untereinander.