Seit 21 Jahren ist Hannelore Herz-Höhnke Rektorin an der Bodelschwinghschule - eine Vorzeigeschule, oft in aller Munde, dort werden 224 Kinder aus 56 Ländern unterrichtet, 98 % Schüler haben Migrationshintergrund. Doch Corona wirbelt plötzlich alles durcheinander. Die Schule schließt – bis Ostern – und danach?



Montag. Schulhof gähnend leer. Kein Kinderjauchzen. Doch in der Schule herrscht hektisches Treiben. Einige Erwachsene mit Kleinkindern unterhalten sich mit Lehrern. Schulpersonal packt Unterrichtsmaterial in Schränke. Überall ist die Rektorin gefragt. Sie müsste mehrere Hände, Beine haben. Wieviel Schüler-/innen werden denn jetzt weiter unterrichtet?

Die Antwort erstaunt.



Von 224 Kindern kam nur ein Kind zur Schule

„Heute, also Montag, nahm das gesamte Kollegium wie gewohnt seinen Dienst pünktlich auf. Freitagnachmittag erhielten alle Essener Schulen eine Meldung, dass der Unterrichtsbetrieb ab 16. März vorerst eingestellt werden muss/soll. Von 224 Kindern kam nur ein Kind zur Schule, um betreut zu werden. Der Vater, alleinerziehend, ist gerade ein wichtiger Mensch in unserem System: Er beliefert Geschäfte mit Lebensmitteln. Alle Eltern sind sehr kooperativ. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Eltern vertrauen uns – und dem Ministerium“, so die Schulleiterin.

„Das Kollegium befasste sich bereits in der Woche zuvor intensiv mit dem Thema „Corona“, war sensibilisiert und ging achtsam mit allen Meldungen um. Die Eltern wurden am Wochenende von allen Klassenleitungen informiert, dass wir ab Montag zu einer bestimmten Uhrzeit Lernpakete und weitere Informationen an die Eltern ausgeben. Sie waren sehr diszipliniert, kamen zu den Abholungen und Erklärungen der Lernpakete. Bisher verlief alles reibungslos. Das Kollegium nutzt die „kinderlose Zeit“, um auszuräumen, Konzepte zu überarbeiten, sich in Ruhe auszutauschen.“

Wir mussten kurz unser Gespräch unterbrechen – denn eine Mutter, vier Kinder, hatte noch Fragen an Hanne Herz-Höhnke. Denn sie ist im Pflegebereich tätig, zeigte eine Arbeitsbescheinigung vom Arbeitgeber, dass sie arbeiten muss. Ihr Mann, selbständig, ist verpflichtet, Zuhause zu bleiben – bei den Kindern. Großeltern wohnen zwar direkt nebenan, dürfen wegen des Alters nicht die Enkel beaufsichtigen.

Selbständige und Freiberufler

Die bekommen nach dem Infektionsschutzgesetz einen Verdienstausfall ersetzt, wenn sie wegen der Viruserkrankung nicht arbeiten können. Die Behörde geht dabei von dem Gewinn aus, der im Steuerbescheid für das vergangene Kalenderjahr festgestellt wurde, so das Bundesgesundheitsministerium.

Wie geht es weiter? „Wir warten stündlich auf Instruktionen/Anweisungen der Stadt Essen, vom Kultusministerium NRW, handeln entsprechend. Für alle ist die Stimmung gerade sehr schwierig, aber auch beängstigend,“ bestätigt Rektorin Herz-Höhnke.