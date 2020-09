Das Bürgerfrühstück – initiiert von Olaf Jasser, SauFroh Sauberes Frohnhausen, ist stets ein Anzieher. Mittlerweile für Besucher aus ganz Essen. Das Lüttringhaus – mit paradiesischem Garten, lockt immer. Warum erschien dort gar am Wahltag Oberbürgermeister Thomas Kufen, der 2018 als Schirmherr das Wohnprojekt für Behinderte – mit Vorbildcharakter – eröffnete? „Herr Kufen will sich weiter intensiv für Barrierefreiheit einsetzen“, bestätigt Jasser.

Maria Lüttringhaus, Inhaberin/Leiterin vom Verein EMMA + Wir e.V. (Eigenständig Mobil Miteinander Aktiv) bilanziert: „Mir liegt das Thema Inklusion sehr am Herzen. Sonntag, 20.9., 11 Uhr starten wir am Lüttringhaus, Gervinussraße 6, mit sieben körperlich behinderten Bewohnern - vier im Rollstuhl – um deutlich zu machen, wieviel Barrieren es von Frohnhausen bis zur Innenstadt zu überwinden gibt; auf Wegen und im öffentlichen Nahverkehr. Wir filmen das mit der Aktion „Mensch“.



Bodelschwinghschule: Von 28 Schülern in einer Klasse sprechen nur zwei Deutsch

Entsetzt war Doris Eisenmenger, St. Bezirksbürgermeisterin BV III, „als ich von der Bodelschwingh-Grundschule, Altendorf, erfuhr, dass dort mit 28 Erstklässlerin gearbeitet werden muss, davon 26 Schüler kein Wort Deutsch sprechen! Da würde ich erwarten, dass solche Schulen, Klassen, unterstützt werden – entweder mit einem zweiten Lehrer oder zusätzlich mit einer anderen Fachkraft; Beispiel Finnland: 20 Schüler – zwei Lehrer. Die Kinder bleiben sonst bildungsmäßig auf der Strecke.“

Prompte Zustimmung von Inga Dominke, körperlich behindert, Direktkandidatin Grüne Frohnhausen Süd, erschien mit ihren Eltern, war begeistert vom Treffpunkt. „Eine tolle Sache, dass hier Leute aus dem Stadtteil beim Frühstück Ideen austauschen können.“

"Planungsprozess für Gesamtschule Bockmühle muss beschleunigt werden"

Entsetzen zeigte Walter Wandtke, Ratsherr – kandidiert für Altendorf – hat sich vorgenommen, den Planungsprozess für die neue Bockmühleschule zu beschleunigen. „Bis zum Baubeschluss gibt es viel zu tun.“ Er erinnert an das Aalto-Theater, dass mehr als 20 Jahre dauerte.“

Begeisterung vom Bürgerfrühstück bei Birgit Gardener. „Ich bin zum ersten Mal hier. Lernte Leute aus dem Stadtteil kennen, sich anfreunden. Ich komme bestimmt wieder.“

Udo Seibert, BV III, zeigt sich immer wieder beglückt im Lüttringhaus. „Sehr gut, dass es so etwas gibt. Das wunderbare Haus sowie das private Engagement von Maria Lüttringhaus find ich vorbildlich.“

Nächstes Bürgerfrühstück: 11. Oktober, 10-13 Uhr. Jeder ist willkommen.