Jeder Essener denkt, er kennt alle Ecken, Winkelchen in seinem Stadtteil. Großer Irrtum. Gerade der größte Essener Stadtteil - nämlich Frohnhausen - hat es dicke in sich. Da gibt es Straßen mit Geschichten – da sind Sie platt. Deshalb lädt zu einem kostenlosen, gemütlichen Bürgerspaziergang durch den Kommunalwahlkreis 12 – Frohnhausen Süd, Jutta Pentoch, SPD Ratsfrau, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 30. August 2020, ein.



14 Uhr: Treffpunkt und Start auf dem Frohnhauser Marktplatz am Bücherschrank. Höhepunkte sind u. a. der Luisenhof und der Gänsereiterbrunnen. Beendet wird der Spaziergang in der Frohnhauser Kleingartenanlage, Rüdesheimer Straße.