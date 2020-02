SPD Ortsverein Essen-Frohnhausen hat gewählt

Der SPD-Ortsverein Essen-Frohnhausen wählte auf seiner Jahreshauptversammlung am 07.02.2020 für die nächsten zwei Jahre einen neuen Vorstand.

Dem neuen Vorstand gehören an bzw. wurden wiedergewählt:

Als Ortsvereinsvorsitzender Raimund Glitza; seine Stellvertreter sind erneut die Frohnhauser Ratsfrau Jutta Pentoch und Andreas Neugebauer. Die Kasse führt erneut Detlef Fränkel, die Schriftführung hat Ali Kaan Sevinc wieder übernommen. Die Vertretung des Kassierers und des Schriftführers übernimmt Linus Spiegel. Als Beisitzer wurden York Radszuhn (zusätzlich Wahlkampfleiter), Heidrun Weber und Thomas Mertinat gewählt. Berater werden sein: Klaus Persch, Bürgermeister im Bezirk III, Udo Karnath, Frohnhauser Ratsherr, und die bisherige stellvertretende Kassiererin Ursula Hirche.

Der neue Vorstand wird sich bereits kommendes Wochenende zu einer dreitägigen Wahlkampfklausur für die anstehende Kommunalwahl im September zusammensetzen.

Am Mittwoch, den 04. März, findet dann die konstituierende Sitzung statt.

