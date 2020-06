Was Corona mit Menschen macht ist erbarmungslos. Ferien, Schulwechsel der Viertklässler Bodelschwingh-Grundschule. Herzklopfen bei Schülern, Eltern, Lehrern. Umarmen, Küsschen verboten. Doch gucken Sie mal - trotzdem schafft die Altendorfer Schule was Einmaliges. Neugierig?



Rückblickend darf das Schulpersonal mächtig stolz sein, auf den „End-Tag“ ihrer Kinder. „Es war eine schöne, gelungene Angelegenheit“, resümiert Rektorin Hannelore Herz-Höhnke. „Eine ehemalige Schülerin sang für uns ein Lied von Sarah Connor. Kirti ist mit ihrem Goldkehlchen bereits eine kleine Berühmtheit. Sie kam vor einigen Jahren aus Afghanistan, sprach kein Wort Deutsch.



Kein Wort Deutsch sprechen - jetzt auf dem Gymnasium

Ihr musikalisches Talent entdeckte die Schulleiterin sofort, konnte sie fördern lassen. „Und nach dem Grundschulwechsel besucht sie ein Gymnasium, Klasse 8, ist sehr erfolgreich. Die Arbeit mit den Kindern lohnt sich sehr“, strahlt sie stolz.

Heiße Freude auch bei „Klärchen“ nach der Luftballon-Aktion. Dann Weggang? Weinen? Klingeling – der bestellte Eiswagen fährt auf den Schulhof. Perfekte süße Überraschung. Die Kinder waren in ihrer Traurigkeit sofort positiv abgelenkt. Wetten, das Eis schmeckte bei 30 Grad nach mehr…

Lied auf dem Video gibt Gänsehaut

Leider durften die Eltern nicht bei der Feier dabei sein – zu viel Personen. Aber ein Video mit dem Lied Bruder Jacob –das Projekt vom Schulchor wurde mit der Ehrenagentur Mülheim in der Coronazeit gemacht - schaffte Gänsehaut.

Restlose Begeisterung zeigte danach Elenas Mama. „Wie schön, dass am Ende so ein toller Abschied daraus wurde. Alle, denen ich das Video von Herrn Waldeyer zeigte, bekamen feuchte Augen.