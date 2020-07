Aktuell, Stand: 16. Juli, sind in Essen 47 Personen am Coronavirus erkrankt. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 1.048 erkrankte Essenerinnen und Essener.

In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (09.07.–15.07.) hat es 28 Neuinfektionen gegeben, was durchschnittlich 4 Neuinfektionen pro Tag ausmacht. Aktuell genesen sind 960 Personen. 41 Essenerinnen und Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

Insgesamt wurden in Essen bisher 20.316 Personen auf das Coronavirus beprobt. In 18.381 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen aus.

Aktuell befinden sich 150 Essenerinnen und Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne. Insgesamt wurde in 4.526 Fällen eine häusliche Quarantäne angeordnet. 4.381 Personen konnten aus dieser bereits wieder entlassen werden.

Aktuell am häufigsten betroffen ist die Altersgruppe der 30- bis 50-jährigen Essenerinnen und Essener (18), der 50- bis 70-Jährigen (11) sowie die der 20- bis 30-Jährigen (9). Aktuell und insgesamt besonders betroffen sind der Stadtbezirk III sowie die Stadtbezirke I und VI.