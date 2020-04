Noch sind die privaten Träger von Mundschutz in hiesigen Gefilden ja in der Minderheit. Wenn überhaupt, sind einige Zeitgenossen mit Maske beim Einkaufen im Supermarkt zu entdecken.



Doch das könnte sich bald ändern, denn es mehren sich die Stimmen der Virologen, die sich für ein Tragen in der Öffentlichkeit aussprechen, um das Ende des Lockdowns und der Ausgangsbeschränkungen irgendwann möglich zu machen.

Und so habe ich mir dann auch ein Exemplar von der fleißigen Schneiderin in der Nähe anfertigen lassen. Passt wunderbar. Und medizinische Masken sollten - so lange diese Mangelware sind - dann doch eher dem medizinischen Personal zur Verfügung stehen.

Das Atmen durch den Stoff finde ich persönlich etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wenn's denn hilft...

Und einen Vorteil hat die Behelfsmaske auch: Sie ist waschbar und damit eine echte Alternative.