Wieder gab es einen leichten Anstieg der Corona-Erkrankungen in Essen. Die gute Nachricht: Bei den meisten Erkrankten verläuft Corona mit milden Symptomen.

15 weitere Erkrankungen an dem Coronavirus sind am heutigen Samstag, 20. März, festgestellt worden. Insgesamt sind damit aktuell 176 Essenerinnen und Essener an dem Virus erkrankt.

Beprobt wurden insgesamt 1.404 Personen. In 1.118 Fällen fiel das Testergebnis einer Beprobung negativ aus.

Bei 1.259 Personen hat das Gesundheitsamt der Stadt Essen insgesamt eine häusliche Quarantäne angeordnet. Bei 1.047 Personen besteht diese Quarantäne noch. 212 Essenerinnen und Essener konnten aus der Quarantäne bereits wieder entlassen werden.

Bei dem Großteil der erkrankten Patientinnen und Patienten verläuft die Krankheit mit milden Symptomen.