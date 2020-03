Mehrere Corona-Fälle wurden nun auch im Alfried-Krupp-Heim in Frohnhausen festgestellt.



Mehrere Personen im Alfried-Krupp-Pflegeheim in Frohnhausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von insgesamt 84 beprobten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind insgesamt neun an dem Virus erkrankt. Davon acht Bewohnerinnen und Bewohner. Zusätzlich auch eine Pflegekraft.

Den Patientinnen und Patienten geht es bis auf wenige Ausnahmen gesundheitlich gut. Insgesamt vier Bewohnerinnen und Bewohner wurden inzwischen stationär aufgenommen. Aufgrund von Vorerkrankungen wird ein Patient derzeit palliativ behandelt.

Bei fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet, obwohl der Corona-Test negativ war. Auch für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner gilt eine Quarantäne. In dem Pflegeheim sind weitere strenge hygienische Maßnahmen getroffen worden, um zusätzliche Infektionen zu verhindern. Umfeldanalysen laufen zur Stunde.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alfried-Krupp-Heims haben sehr schnell und umsichtig gehandelt, um Infektionsketten zu durchbrechen und um weitere Ansteckungen von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie vom Pflegepersonal zu verhindern.