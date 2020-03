Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in Essen stark angestiegen: Derzeit gibt es 51 Menschen, die positiv getestet wurden.

In Essen gibt es inzwischen 51 positive Coronavirus-Fälle, die Zahl wurde gestern Abend vom Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde aktualisiert.

Beprobt wurden bisher 743 Personen in Essen, 601 kamen bereits mit einem negativen Ergebnis zurück. In 352 Fällen musste das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnen, 61 davon sind bereits ausgelaufen.

Die Wohnorte der Personen verteilen sich inzwischen auch über das gesamte Stadtgebiet, bereits acht von neun Stadtbezirken sind betroffen.

Die Umfeldanalysen und die Ermittlungen der Kontaktpersonen der neuen Fälle werden zurzeit durchgeführt.