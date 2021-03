Die GSE verteilt medizinische Masken aus Sofortprogramm

01. März 2021

2021_02 Masken Paritaetischer

Als Mitgliedsorganisation des Paritätischen Essen hat auch die GSE medizinische Masken über ein Sofortprogramm der Landesregierung NRW erhalten. Über die GSE-Werkstatt Nord 1 wurden diese nun konfektioniert und unter anderem an die GSE-Einrichtungen für Wohnungslose und an das GSE-Arztmobil weiter gereicht. Hier werden sie an die Bewohner sowie Patienten verteilt, die oft nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, an Schutzmaterial zu gelangen.

Unser Bild privat zeigt (von links) Werkstattmitarbeiter Michael Nelz, GSE-Geschäftsführer Heribert Piel und Produktionshelfer Uwe Polz im Lager der GSE-Werkstatt Nord 1.

Bericht von der Hompage abgeschrieben