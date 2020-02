In Altendorf bietet die AWO jetzt eine Hebammen-Sprechstunde an. Diese findet jeden Donnerstag im Blickpunkt 101, Haus- Berge-Straße 101, statt.

In dem Kooperationsprojekt „Kindergesundheit frühzeitig im Blick – Gesundheitssprechstunden für Schwangere und junge Mütter mit ihren Kindern im Quartier“ bietet das AWO Lore-Agnes-Haus im Essener Nordviertel Beratung von Müttern mit Kindern bis zum vollendeten 1. Lebensjahr an.

Hebammen-Sprechstunden im Stadtteil Altendorf

Dazu gehören neuerdings auch Hebammen-Sprechstunden im Stadtteil Altendorf. Im Blickpunkt 101, Haus- Berge-Straße 101, steht dieses Angebot Schwangeren und jungen Müttern jeden Donnerstag in der Zeit vom 14.30 bis 16.30 Uhr zur Verfügung. Es empfiehlt sich jedoch vor Inanspruchnahme des kostenfreien Beratungsangebotes telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Beratungsgesuche im AWO Lore-Agnes-Haus an der Lützowstraße 32 werden ebenfalls am besten vorab telefonisch unter 0201 – 31053 vereinbart.

Das Projekt wird gefördert aus dem Förderprogramm „Starke Quartiere – starke Menschen“ des Landes Nordrhein-Westfalen, dem ESF der Europäischen Union und von der Stadt Essen.