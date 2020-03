Corona-Virus ist seit Monaten in aller Munde. Jeder weiß: Bei Begrüßung nicht Küssen; kein Wangenkuss; kein Händeschütteln; nicht eng herzen. Bei Jugendlichen ist die geballte Faust passé, die wurde dem Freund auf die gefaltete Hand gedrückt. Enger Körperkontakt verboten. Jetzt erlebte ich die beste, hygienischste Begrüßung.



Ich klärte meinen Chef auf. Telefonisch. „Frank, steh‘ mal bitte in der Redaktion auf…“ Mein Kopfkino spulte ab. Ich sah, dass Frank Blum - immer im Zeitdruck - sich kurz die raspelkurzen Haare raufte. „Schuhe etwas auseinander. So, jetzt heben wir gleichzeitig die rechten Schuhspitzen hoch – zack - knallen die gegeneinander.“

Wer Frank kennt, fürchtet seinen trockenen Humor. Der kam prompt. „Praktisch, spritzt gleichzeitig vom Schuh die Sch…“ Das Wort hat sieben Buchstaben.