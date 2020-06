Wir alle erinnern uns noch gut an die Anfänge der Corona-Krise. Was war das begehrteste Produkt, das im keinen Supermarkt mehr zu finden war? Toilettenpapier.



Inzwischen könnte man vermutlich eine ganze Palette der vor wenigen Wochen noch streng limitierten Ware vom Hof des Einzelhändlers schieben. Die Vorräte in den Kellern der Nation sind so groß, dass das Zeug zur Zeit wie Blei in den Regalen liegt.

Und da wir uns ja alle offensichtlich so brennend fürs Toilettenpapier interessieren, möchte ich Ihnen heute einmal eine sehr gelungene Ausstellung empfehlen, die einen Tagesausflug in die nähere Umgebung wert ist: Von der Rolle - Klo-Papier-Geschichten. Noch bis zum 7. Februar 2021 kann sie im LVR-Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach in Detmold bewundert werden.

In unterhaltsamen Klo-Sprüchen wird u. a. die Geschichte des "Closetpapiers" erzählt. In diesem Sinne: Viel Spaß mit der Hightech-"Popodusche".