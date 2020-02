Haben Sie das auch schon mal gemerkt: Kaum schieben Sie sich das Pausenbrot in den Mund, um den Arbeitstag vor dem Bildschirm halbwegs gestärkt zu überstehen, klingelt auch schon das Telefon.



Und schon beginnt die Übung, das Gespräch trotz gut gefüllter Mundhöhle halbwegs zivilisiert und verständlich über die Bühne zu bringen.

Dabei ist es nicht so, dass ich nun ständig am Brot mümmele, sondern ein kleines Zeitfenster zwischen den Aufgaben nutze. Trotzdem: Man kann die Uhr danach stellen. Mund auf, Brot rein, Telefon schellt.

Allein aus Zeitgründen lasse ich ja gerne den täglichen Kantinen-Besuch und die Mittags-Pause ausfallen, um zügig voran zu kommen. Aber vielleicht sollte ich meine Strategie demnächst - wenn's auch wärmer wird - wieder etwas ändern. Dann passt das Pausenbrot bestens in die Mittags-Pause. Und danach ist's auch wieder verständlich, was ich ins Telefon hinein murmele...