Wir haben uns ja bereits daran gewöhnt: Auf den Fußwegen kleben nicht nur Massen von ausgelutschten Kaugummis, auch Zigarettenkippen und anderer Unrat ziert unsere Straßen. Selbst einige prall gefüllte Laubsäcke aus dem letzten Jahr liegen noch immer in den Straßenecken und verrotten langsam vor sich hin.



Doch nun gibt's auch noch einen neuen Unrat-Trend: Mundschutz und Einmalhandschuhe. Wie auch Stadtspiegel-Leserin Karin Pelzer in ihrer Umgebung und in den Büschen feststellen konnte und sich nun um die Tiere sorgt. Denn: Auch Hunde und Katzen können, wenn's dumm läuft, an Corona erkranken - wie vereinzelte Fälle beweisen.

Aber auch sonst gilt: Solche Dinge, die eigentlich schützen sollen, gehören nicht als Unrat auf die Straße, sondern in die Tonne.

Man könnte auch sagen: Wo anders werden Einmalhandschuhe und Mundschutz zur Zeit wie Gold gehandelt und hier liegt's auf der Straße.

Für Gold würde man sich sogar bücken, für den medizinischen Müll eher nicht...