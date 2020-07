In diesem Sommer ist's ja eigentlich viel zu trocken. Doch wenn es dann mal regnet, verwandelt sich der heimische Garten blitzschnell in einen Dschungel. Das Ergebnis: Säcke voller Grünschnitt, die abtransportiert werden müssen. Denn selbst der beste Komposter schafft es nicht, diese Massen flott in frische Nahrung für die Pflanzen zu verwandeln.



Und somit geht die Reise regelmäßig zum Recyclinghof, der auch in Corona-Zeiten von Hobbygärtnern rege genutzt wird.

Das Stemmen der prall gefüllten Säcke in die mächtigen Container ersetzt dabei jedes Fitness-Training.

Besonders eine ältere Dame, die gerne den Recyclinghof nutzt, wusste der Redaktion von einem besonderen Abenteuer zu berichten. Sind doch die Container inzwischen so groß und hoch, dass sie für etwas kleiner geratene Menschen kaum zu überwinden sind. Folge: Blaue Flecken an den Armen, um den Grünschnitt irgendwie los zu werden. Eine passende Treppe für die größeren Container wäre da sicher nicht die schlechteste Idee.