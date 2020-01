„Der Sonntag für Ihre Gesundheit“ - unter diesem Motto wird die RUHR MEDICINALE auch 2020 den Gesundheitsangeboten im Ruhrgebiet eine Plattform bieten. Am Sonntag, 8. März, und damit am Weltfrauentag will die Messe nicht ausschließlich aber natürlich ganz besonders auf diese Personenzielgruppen eingehen.

„Bei allen Informations- und Diskussionsangeboten wollen wir wieder die Menschen im Mittelpunkt sehen“, erläutert Veranstalter Emrich Welsing, der bei der Messe unter der Schirmherrschaft von Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen am 8. März, 10 bis 17 Uhr, im Ruhrturm Essen die besonderen Leistungen von Frauen als Medizinerinnen und Heilende mit vielen Beispielen herausstellen will.

Mit rund fünf Millionen Einwohnern ist das Revier die größte Gesundheitsmetropole in Deutschland. Hier arbeiten rund 300.000 Menschen in Gesundheitseinrichtungen jeder Art vom Klinikum bis hin zum innovativen Health-StartUp. Der großen Vielfalt dieser Angebote bietet die RUHR MEDICINALE seit 2018 eine Plattform und sie lädt alle Akteure dazu ein, sich zum Wohle der Menschen zu vernetzen: „Wir müssen weg vom Konkurrenzdenken und teuren Doppelstrukturen hin zu einer vernetzten, arbeitsteiligen medizinischen Versorgung, die alle Akteure miteinbezieht - nicht nur Ärzte, auch Heilpraktiker, Naturheilkundler, Physio- und Schmerztherapeuten sowie das Pflegepersonal“, betont Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer, der als Impulsgeber zur Gründung der RUHR MEDICINALE maßgeblich beigetragen hat.

Zum Programm aus Fach- und Impulsvorträgen, Diskussions- und Talkrunden, öffentlichen Sprechstunden sowie einer Informations- und Aktionsbörse können die Aussteller bei dieser Bürgermesse für die Gesundheit der ganzen Familie mit ihrer Expertise beitragen. Das Spektrum reicht von Augen- bis Zahnmedizin, von gesunder Ernährung und Sport über Therapie und Rehabilitation bis zu Pflege und dem wichtigen Thema Demenz. Auch Trendthemen wie Fragen nach dem Nutzen der Digitalisierung für die Gesundheit oder nach Gesundheitsaspekten durch Natur- und Klimaschutz sollen hier zur Sprache kommen.