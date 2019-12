Mit einer klatschnassen Hose und durchfeuchteten Schuhen bin ich in den letzten Tagen gleich zweimal in der Redaktion aufgetaucht. Auf dem Weg vom Parkhaus ins Medienhaus hatte mich die Flut erwischt.



Während ich beim ersten Mal noch davon ausgegangen war, dass mich ein rücksichtsloser Autofahrer erwischt haben muss oder ich in eine riesige Pfütze getreten sein werde, bin ich beim zweiten Mal der Ursache - weil leicht angesäuert - doch etwas genauer auf die Spur gegangen. Denn: Da war weder eine Pfütze auf dem Fußweg zu sehen, noch ein Auto in Sicht.

Die Erklärung für die Spontan-Dusche zu früher Morgenstunde war dann doch schnell gefunden: Eine Gehwegplatte war durch die Regenfälle der letzten Tage wohl so stark unterspült worden, dass das gesammelte Wasser beim Drauftreten wie eine Fontäne in die Luft spritze.

Irgenwie schon fast ein Fall für die versteckte Kamera...