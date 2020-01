Rücken- und Gelenkbeschwerden haben fast 80 Prozent der Deutschen mindestenseinmal in ihrem Leben. Bei vielen gehören sie aber auch zum Alltag und schränken die Lebensqualität deutlich ein. Häufige Ursachen sind Muskelverspannungen durch Fehlhaltungen oder einseitige Belastungen, Stress oder Bewegungsmangel.



Auswertungen von Studien zeigen, dass mit dem richtigen Bewegungsprogramm schon innerhalb weniger Wochen deutliche Verbesserungen erzielt werden können. Im Rahmen der Rücken- und Gelenkwochen bietet beispielsweise das Physiotherapiezentrum Zetzmann, Martin-Luther-Straße 122, in Essen-Frohnhausen die Möglichkeit, vier Wochen lang etwas für Rücken, Gelenke und Fitness zu tun. Es sollte ein gesunder Mix aus Kräftigungs-, Koordinations- und Beweglichkeitstraining sowie funktionellen Übungen mit dem Körpereigengewicht sein. „Wir wollen den Menschen aufzeigen, dass man mit einem ganzheitlichen moderaten Training die Schmerzen reduzieren und das Wohlbefinden enorm steigern kann – und das bereits nach vier Wochen“, so Inhaber Christian Zetzmann, der mit einem Team seit Jahren die Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiss Essen betreut.

Individuelle Programme

Auf der Basis einer detaillierten Anamnese haben Interessierte zusätzlich die Möglichkeit, eine Kraftmessung und/oder Körperanalyse zu absolvieren. Durch aussagekräftige Messergebnisse über Dysbalancen und Kraftdefizite einzelner Muskelgruppen sowie eine detaillierte Analyse über die Körperzusammensetzung wie Fettgehalt, Muskelanteil und Wasserhaushalt lässt sich im Anschluss ein ganz individuelles Trainingsprogramm gestalten. Zusätzlich erhalten die Interessenten einfache Übungen für Zuhause.

Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro inklusive Eingangsbefund und Personal Trainings. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@fitness-zetzmann.de oder unter Tel. 33280063.